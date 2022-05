Il Duomo di Milano e le sue vetrate su Google Arts & Culture

Un nuovo hub digitale racconterà in maniera inedita il Duomo di Milano e le sue oltre 50 vetrate. La Veneranda Fabbrica del Duomo si unisce a Google Arts & Culture, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online, con la pubblicazione dell'hub Milano Cathedral Remixed (indirizzo web g.co/milancathedral).



Chiunque potrà esplorare online i contenuti e i dettagli nascosti della Cattedrale, del Museo e dell'Archivio della Veneranda Fabbrica.



In particolare, la Veneranda Fabbrica ha collaborato con Google Arts & Culture per portare online le bellezze del Duomo di Milano, con più di 500 immagini, più di 50 vetrate digitalizzate per un totale di oltre 2.000 antelli in Gigapixel e 15 percorsi su Street View nella Cattedrale e all'interno del Museo del Duomo. Sarà possibile, inoltre, esplorare online i punti più nascosti come la Cripta o quelli più alti e conosciuti come le Terrazze.



"Sappiamo che Shelley amava leggere la Divina Commedia alla luce 'tenue e dorata' delle vetrate del Duomo", ha commentato il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri. "Quanti sguardi si sono posati sul nostro Duomo - ha aggiunto - ma quanti dettagli nascosti, posti a decine di metri da terra, sono rimasti celati alla vista del visitatore?".



"Il primo grande valore è la condivisione", ha spiegato Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo e direttore dell'area Cultura della Veneranda Fabbrica.



Dal punto di vista tecnico, ha spiegato Amit Sood, Director Google Arts & Culture, "non c'è soltanto la parte della narrazione, ci sono dei giochi interattivi e poi ovviamente c'è la parte dell'utilizzo di quelle che noi chiamiamo 'art camera', camere molto particolari", grazie alle quali i dettagli delle vetrate sono ora visibili in altissima risoluzione.