A Milano Punk In Drublic, il festival dei Nofx

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Arriva al Carroponte di Milano il prossimo 22 maggio, unica data italiana, Punk In Drublic, festival a base di punk, hardcore e ska che prende il nome dall'omonimo album dei NOFX, pietra miliare del punk contemporaneo, un disco che ha venduto più di un milione di copie e che ha portato Fat Mike e la sua band, insieme ad un'intera generazione di gruppi punk, a diventare popolari dagli anni '90 in poi. Ed è stato proprio Fat Mike a ideare il festival, pensato per essere quel tipo di spettacolo che il frontman dei NOFX vorrebbe vedere da spettatore: "Scelgo le band, sono tutti miei amici. Sono tutte band che mi piacciono!".

In cartellone Pinc Louds, Days N' Daze, The Bombpops, Pulley, Talco, Ignite, Me First and the Gimme Gimmes e Pennywise e gran finale con i Nofx per l'unica data in Italia delle 12 tappe previste nel Vecchio Continente. (ANSA).