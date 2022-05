Scontro auto-moto a Milano, centauro grave

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio a Milano, in Corso 22 marzo, dopo che, in sella alla sua motocicletta, è stato urtato da una vettura. Secondo la ricostruzione del 118, l'uomo è caduto, scivolando con la motocicletta per alcuni metri, finendo sotto un tram in sosta.

Ha subito un trauma cranico, all'addome, al bacino e alla schiena. E' ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. (ANSA).