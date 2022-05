Il calendario di Milano Moda Uomo tra ritorni e debutti

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Ritorni e debutti alla Milano Fashion Week Men's Collection Primavera/Estate 2023, che si aprirà il prossimo 17 giugno e fino al 21 vede in calendario 25 sfilate, 24 presentazioni, presentazioni ed eventi per un totale di 66 appuntamenti di cui 61 fisici. La settimana della moda uomo, realizzata grazie al supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE Agenzia e del Comune di Milano, si aprirà a Milano, appena finito Pitti, ma si chiuderà simbolicamente in Piemonte: a chiudere il calendario delle sfilate fisiche sarà infatti Zegna, con uno show all'Oasi Zegna la sera del 20 giugno. Il 21 giugno, invece, tutta la giornata sarà dedicata ai contenuti digitali.

Tra i ritorni a Milano, da segnalare Moschino con la sua linea uomo, così come Versace e Marcelo Burlon County of Milan, che ritorna in calendario per il decimo anniversario del brand.

E poi Plein Sport e Billionaire. Sfileranno per la prima volta JW Anderson, che aveva presentato un contenuto digitale a gennaio; 44 Label Group, brand fondato dal DJ berlinese Max Kobosil; il marchio cinese Joeone; i brand italiani Family First, Simon Cracker e il designer indiano Dhruv Kapoor. Dopo la sfilata a Castel del Monte, Gucci rientrerà nel calendario uomo con una presentazione il 20 giugno. Lo stesso giorno si terrà il Festival Franciacorta, evento aperto alla città di Milano e organizzato al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

"La moda è l'apripista per valori come inclusione, sostenibilità e parità di genere e vogliamo continuare a esserlo - ha detto il presidente della Camera Carlo Capasa, presentando la fashion week - per temi sociali importanti", come con il progetto Fashion Deserves the World, grazie al quale 8 tra rifugiati e migranti hanno trovato occupazione nelle aziende di settore. (ANSA).