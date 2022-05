Fisco: GdF sequestra villa e decine di case a un imprenditore

(ANSA) - COMO, 18 MAG - Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como ha eseguito il sequestro preventivo di 46 immobili, tra i quali una villa di pregio da 15 vani a Cernobbio e di 8 appartamenti a Cantù e Como. Il provvedimento cautelare riguarda la società immobiliare riconducibile al ragioniere comasco Mario Piva, ed è stato effettuato a garanzia del debito erariale dovuto pari a circa 650.000 euro, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como, durante la fase delle indagini "per il fondato rischio della dispersione del patrimonio da parte dell'indagato".

Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle lariane scaturiscono da una verifica fiscale nel corso della quale è stato oggetto di approfondimento un contratto d'appalto stipulato per la realizzazione di un albergo di lusso nel centro di Como, in via Manzoni, hotel terminato da due anni ma mai aperto. Secondo quanto accertato dalla Finanza, nell'appalto si era inserita una società fittizia quale impresa appaltante, una "scatola vuota" che ha omesso il pagamento dell'Iva a debito, creando alla società appaltatrice un credito Iva fasullo di 1,3 milioni di euro, poi utilizzato in compensazione di altre imposte. Nel novembre 2021, i militari avevano già effettuato il sequestro di beni, conti correnti e delle quote di tre società di capitali facenti capo allo stesso imprenditore. (ANSA).