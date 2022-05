Da salute a benessere mentale, persona al centro tecnologia

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Dal tracciamento e il monitoraggio dell'attività fisica, all'analisi dell'alimentazione fino alle soluzioni per il benessere mentale, come l'allenamento della respirazione. Il tutto senza rinunciare al design. Sono la cura della persona e l'armonia tra mente e corpo al centro delle nuove tecnologie sviluppate dall'azienda tecnologica Huawei, che ha presentato i suoi nuovi prodotti oggi pomeriggio nel corso di un evento a Milano dal titolo 'House of Huawei'.

Si tratta dei nuovi device 'Huawei Watch Gt3 Pro', 'Huawei Watch Fit 2', 'Huawei Mate Xs 2' e 'Huawei Band 7', che mirano a semplificare la vita quotidiana dei consumatori, seguendo il trend del 'fashion-tech', ovvero l'uso della tecnologia e dei materiali industriali nella moda. Oggi è stato presentato il nuovo aggiornamento della app Huawei Health+, che porta l''health management', la gestione della salute da parte del consumatore, a un livello superiore.

Richard Yu, ceo di Huawei Consumer Business Group, ha sottolineato l'impegno di Huawei nell'ottimizzare l'esperienza dell'utente per realizzare la sua strategia. William Tian, Presidente di Huawei Cbg per l'Europa occidentale, ha affermato: "Il nostro evento di lancio di oggi a Milano dimostra l'impegno di Huawei nella categoria Salute e Fitness, ma anche il nostro desiderio di concentrarci sullo sviluppo di wearable con un'estetica distintiva e funzionalità imbattibili". "Il futuro dei dispositivi connessi non è più incentrato sullo smartphone - ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia -, ma qualsiasi dispositivo può essere l'hub centrale di controllo e connettersi e gestire qualsiasi dispositivo Iot". Alla presentazione di oggi erano ospiti d'onore la showgirl e conduttrice tv Melissa Satta e Sir Mo Farah, campione olimpico, mezzofondista e maratoneta britannico nonché ambassador dei wearable di Huawei. (ANSA).