A Como apre una panetteria gestita da ragazzi disabili

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Apre a Como 'Il Pane di Sandro', una nuova panetteria-pasticceria dell'associazione Cometa, che dà lavoro ad alcuni ragazzi fragili e con disabilità. Sarà possibile acquistare prodotti artigianali realizzati nei laboratori dai giovani di Cometa guidati da maestri artigiani.

Il Pane di Sandro' è concepito per diventare un luogo d'incontro ed è nato dal bisogno di molti giovani fragili e in difficoltà nel trovare un lavoro in un momento reso ancor più difficile dalle conseguenze della pandemia e ora dalla guerra.

La produzione di prodotti artigianali della panetteria, infatti, è iniziata durante il lockdown per non lasciare senza lavoro le ragazze e i ragazzi coinvolti nell'attività di catering di Cometa, che si è bruscamente interrotta per l'emergenza Covid.

All'inaugurazione di questa sera, fra gli altri, c'era l'assessore lombardo alle Politiche sociali, Alessandra Locatelli, insieme al vescovo di Como, Oscar Cantoni, il sindaco della città Mario Landriscina, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e uno dei fondatori di Cometa, Erasmo Figini. "Inauguriamo un prezioso progetto per il nostro territorio. Il lavoro - ha commentato Locatelli - rappresenta un importante fattore di riconoscimento sociale", e garantire percorsi di inclusione lavorativa per le persone più fragili "significa dare loro la possibilità di intraprendere un percorso di vita sempre più autonomo e indipendente". (ANSA).