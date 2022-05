Ucraina: a Pavia 500 bambini compongono la parola 'pace'

(ANSA) - PAVIA, 17 MAG - Un'enorme parola 'Pace', composta a caratteri cubitali da oltre 500 bambini che oggi hanno partecipato, nel cortile del Castello Visconteo di Pavia, all'evento finale del progetto 'EduCA-Educazione alla Campagna Amica' promosso da Coldiretti nelle scuole della provincia. Alla festa ha partecipato anche un gruppo di ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, ospitati insieme alle loro famiglie in un agriturismo di Coldiretti-Terranostra a Gropello Cairoli (Pavia), sotto l'egida della Prefettura di Pavia.

Esposte nel cortile del Castello c'erano anche le borse disegnate e colorate con i temi della campagna dai circa duemila bambini che quest'anno hanno partecipato al progetto di educazione alimentare, seguendo in classe le lezioni degli agricoltori. "Da questo sabato le borse saranno in vendita nei mercati di Campagna Amica della nostra provincia - ha spiegato Stefano Greppi, presidente di Coldiretti Pavia - L'intero ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a Soleterre onlus, che da oltre 20 anni si occupa di portare sollievo ai bambini ucraini che stanno soffrendo, non soltanto a causa della guerra".

Nel cortile del Castello sono stati allestiti diversi laboratori didattici e i bambini delle scuole provinciali hanno potuto cimentarsi con giochi formativi e attività ricreative.

Dal laboratorio del miele a quello della pasta, dalla lezione sul riso a quella sul riciclo, dai segreti delle api e della cera fino a tutte le curiosità sul latte e sui formaggi, passando anche dalle lezioni di pet-therapy con i cani. (ANSA).