Epatiti: Moratti, in Lombardia 9 bambini sotto osservazione

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "Il numero dei bambini sotto osservazione rimane lo stesso", ossia 9. "Ovviamente stiamo monitorando con grande attenzione questa nuova patologia che è diffusa non soltanto da noi in Regione ma anche in altri Paesi": lo ha detto la vicepresidente lombarda Letizia Moratti, a margine di una visita con la ministra della Giustizia Marta Cartabia nell'Istituto penitenziario Cesare Beccaria di Milano, parlando dei casi di epatite sconosciuta sui bambini. Ad ogni modo, la situazione è sotto controllo, la stiamo monitorando'. (ANSA).