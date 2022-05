Covid: a Malpensa e Linate obbligo mascherine rispettato

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Non si registrano problemi negli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate sull'uso delle mascherine da parte dei viaggiatori dopo l'emanazione delle linee guida dall'Ecdc-Aesa (Agenzia europea sicurezza aerea) secondo cui da oggi le compagnie aeree non sono obbligate a richiederne l'uso nei Paesi dove è decaduto l'obbligo sui mezzi pubblici.

In Italia l'obbligo è in vigore e sono le stesse compagnie al momento del check in o al gate a ricordare ai passeggeri di indossare la Ffp2 durante il volo. (ANSA).