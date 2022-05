Controlli in aree di movida a Monza

(ANSA) - MONZA, 16 MAG - Controlli in aree della movida cittadina nel fine settimana a Monza da parte di Carabinieri e Polizia Locale, a seguito di decine di telefonate di cittadini che nelle notti di venerdì e sabato hanno chiesto alle forze dell'ordine di intervenire per allontanare gruppi di giovani esagitati, e per paura di risse e aggressioni il centro a Monza.

Una sessantina le persone controllate in due serate di controlli.

A quanto si apprende la paura è aumentata dopo quanto accaduto a Milano venerdì, dove il figlio di un imprenditore brianzolo è stato accoltellato in zona Navigli o due settimane fa proprio a Monza, in via Bergamo, dove un 18 enne é stato accoltellato in una rissa. "Aspettate il morto?", la domanda che alcuni cittadini avrebbero fatto telefonando. (ANSA).