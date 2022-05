Cartabia visita Istituto Beccaria, giustizia è volto amico

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "Quando entrate in contatto con i giudici, immagino ne abbiate un po' timore e non immaginate la presenza amicale. Ma attraverso il loro lavoro, la giustizia è un volto amico che offre una seconda possibilità per tutti, ossia accendere una luce dove prima c'era l'oscurità. Mi piace questa immagine della giustizia di luce e di energia positiva che si sprigiona": è quanto ha dichiarato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, rivolgendosi ai giovani dell'Istituto penitenziario minorile Cesaria Beccaria di Milano che ha visitato oggi, assieme agli assessori al Welfare della Regione Letizia Moratti e del Comune Lamberto Bertolé.

"Dal Comune alla Regione, dal prefetto al direttore di questo istituto - ha concluso Cartabia - avete qui anche i vertici della giustizia milanese. Questo è un volto della giustizia che dobbiamo imparare a conoscere".

Alla ministra i giovani dell'Istituto hanno regalato un dipinto da loro realizzato che ritrae una candela accesa.

(ANSA).