Anziana pulisce garage e ritrova una bomba a mano

(ANSA) - LECCO, 15 MAG - Un'anziana donna di Mandello del Lario, centro della provincia di Lecco affacciato sul lago di Como, mentre faceva le pulizie in garage, si è ritrovata tra le mani una bomba a mano del tipo Srcm.

La donna ha subito dato l'allarme ai carabinieri, che poi hanno inviato sul posto gli artificieri. Secondo quanto ricostruito, a custodire l'ordigno in garage - non è dato sapere per quale motivo - sarebbe stato il marito, deceduto qualche anno fa. (ANSA).