Al Festival In imprenditori 'che hanno fatto del bene'

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Imprenditori che hanno fatto grandi profitti, ma rispettando sempre i valori dei lavoratori e investendo sul territorio: sono le storie raccontate nella 'Ricchezza del bene', il libro che la giornalista Safiria Leccese ha presentato nella terza giornata del Festival In&Aut che chiude il 15 maggio a Milano dopo tre giorni dedicati all'autismo e all'inclusione lavorativa e sociale.

Nel libro, pubblicato da Edizioni Terra Santa, ci sono 10 esempi di aziende che hanno accumulato grandi capitali in Italia e all'estero "mettendo al centro le persone, in alcuni casi anche quelle con fragilità - spiega Leccese - L'imprenditoria ha una funzione sociale, sono nati per qualificare territori e famiglie".

Da Ferrero a Thun, da Banca Mediolanum a Fernet Branca, l'autrice è andata a visitare grandi realtà economiche, intervistando imprenditori e dipendenti: "Perché bisogna sempre scegliere tra anima e business? - si chiede - Le due cose possono convivere, la centralità delle persone e i grandi profitti". (ANSA).