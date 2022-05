Lombardia, Sala: 'Per battere Fontana bisogna partire in fretta'

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - "Non sta a me dirlo però è chiaro che per battere Fontana bisogna partire abbastanza in fretta".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della sfida delle elezioni regionali a margine del primo appuntamento delle Agorà del Pd per rilanciare il Ddl Zan.

"Non so se il Pd vorrà fare le primarie o no - ha aggiunto - mi pare di capire che molto dipenderà dalla possibilità di mettere insieme un fronte largo che non è semplice. E' l'unica possibilità per cercare di vincere".

"Fare una campagna del genere vuol dire avere molto tempo per girare la Lombardia e significa anche mettere una cifra significativa - ha spiegato il sindaco -, se si arriva all'ultimo momento come si fa a raccoglierla, la gente non ci crede".

Sala ha escluso la propria candidatura. "Per me sarebbe a meno di un anno dalla rielezione. Non si può. Non è per me. I compiti vanno portati a termine. Se mancasse un anno alla fine del mandato certamente ci potrebbe essere l'orgoglio di provare a riportare la Lombardia al centrosinistra, ma con i se e con i ma quello che so è che per me proprio non si può".

Il sindaco di Milano ha poi indicato l'economista Carlo Cottarelli come potenziale candidato. "Se è interessato alla Lombardia, e spero che lo sia, è meglio che si concentri sulle tematiche lombarde, che vuol dire prima di tutto convincere i partiti alla sua candidatura e poi correre. Se il candidato dovesse essere Cottarelli, io come tanti altri lo supporterò".

(ANSA).