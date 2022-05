Ddl Zan, Letta: 'Approvarlo in 10 mesi e ricucire la ferita'

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - "Oggi abbiamo la responsabilità di fare di tutto perché entro dieci mesi, entro la fine della legislatura, riusciamo con le dovute mediazioni, su punti e non sui pilastri della legge, a ricucire quella ferita e ad approvare la norma definitivamente". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alle Agorà democratiche per rilanciare il Ddl che si tiene a Milano. "Se queste mediazioni porteranno all'approvazione di un testo con pochi cambiamenti, questo consentirà alla Camera di approvare il testo - ha concluso - . Credo che sia fondamentale che facciamo questo sforzo con lo spirito giusto, il Pd non defletterà".

"La Milano di Beppe Sala - ha aggiunto Letta - è un punto di riferimento europeo e per tutti noi ed è importante che il percorso delle Agorà partano da Milano".

"Sabato prossimo saremo a Palermo - ha concluso il segretario del Pd - e sabato 28 sarò a Padova, la città di Zan, e ci sarò anche io fisicamente per l'Agorà finale". (ANSA).