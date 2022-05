Autismo: Festival In&Aut,una rete per tutelare i più fragili

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Alla prima edizione dell'In & Aut Festival, dedicato al tema dell'autismo e dell'inclusione lavorativa e sociale, si è tenuto questa mattina un dibattito incentrato sullo sviluppo di sinergie virtuose tra imprese, istituzioni e realtà di imprenditoria sociale.

Il confronto, moderato a Milano dalla giornalista Safiria Leccese, ha permesso di conoscere le esperienze di start-up che hanno saputo ottenere straordinari risultati economici, pur avendo come priorità assoluta l'integrazione e l'inclusione lavorativa.

Tra i protagonisti sul palco PizzAut, Il Tortellante, Equo Food, Albergo Etico, che hanno avuto modo di raccontare le loro realtà imprenditoriali e di successo a Gaia Romani (assessora ai Servizi civici del Comune di Milano), Anna Maria Parente (presidente commissione Sanità del Senato), Eugenio Comincini, (senatore e promotore dell' In & Aut Festival), Gaetano Terrasini (Ceo di Saint Gobain Italia) e il giornalista Francesco Condoluci.

"Sono convinto - ha detto Condoluci - che i tempi siano maturi affinché In&Aut Festival possa evolversi in una piattaforma per fare incrociare domanda e offerta, mettere in contatto investitori e start up sociali. Credo che sia necessario sdoganare una volta per tutte l'idea che il mondo del sociale sia un mondo bisognoso di carità. Quando il sociale produce un valore è economia". (ANSA).