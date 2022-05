Mostre: a Pavia 'Ritratti bestiali' con cani e gatti

(ANSA) - PAVIA, 13 MAG - Saranno anche "bestiali", ma sono davvero unici ed emozionanti. Le immagini di cani e gatti scattate da Claudia Rocchini in occasione dei numerosi "Fotociotola Day", organizzati annualmente dall'artista pavese in collaborazione con la fotografa Claudia Trentani e con Sony, diventano una mostra, dal titolo "Ritratti bestiali", che verrà inaugurata domani, sabato 14 maggio, e resterà aperta fino al 25 maggio allo Spazio Ex Iat in piazza della Vittoria a Pavia. I visitatori potranno ammirare 30 stampe di ritratti di animali e una proiezione di "quadri di famiglia" di persone insieme ai loro cani e gatti.

Due stampe sono dedicate anche ad "animali diversamente abili", con una storia a lieto fine che la fotografa ha voluto esporre come esempio di resilienza animale: "Si tratta di Cleo - spiega Claudia Rocchini -, una bassottina morta a 16 anni, di cui 9 vissuti con un carrellino per deambulare a seguito di una paralisi al treno posteriore per un'ernia discale, e Vito, detto 'il gatto bionico", protagonista del primo intervento in Europa di impianto di due protesi al posto delle zampe posteriori, la cui storia ha fatto il giro del mondo ed è stata ripresa anche dalla BBC. Lo scatto in esposizione è diventato la copertina di un libro edito da Mondadori".

"Sarà un bellissimo momento di incontro e condivisione delle nostre esperienze di vita con gli animali - sottolinea l'assessore Roberta Marcone -. Claudia Rocchini con i suoi 'scatti d'autore' ha la capacità di catturare l'anima dei nostri amici a quattro zampe proponendoci immagini emozionanti e suggestive". (ANSA).