Ferrovie: a Bergamo sessantenne travolto e ucciso dal treno

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Un sessantenne è deceduto oggi pomeriggio dopo le 14 travolto da un treno all'altezza della fermata dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: si tratterebbe di un gesto volontario. sul posto è giunta la polizia ferroviaria assieme al personale della questura. A travolgere il sessantenne il treno Bergamo-Lecco, i cui passeggeri - un centinaio, soprattutto studenti - sono stati trattenuti a bordo fino all'arrivo della polizia. Dopodiché sono stati fatti scendere, in attesa di alcuni autobus sostitutivi.

La linea è rimasta ferma per circa due ore per consentire gli accertamenti. (ANSA).