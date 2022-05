Ex prof uccisa: il marito assolto torna in aula per l'Appello

(ANSA) - BERGAMO, 13 MAG - È stata fissata per venerdì 27 maggio l'udienza davanti alla Corte d'Appello di Brescia per Antonio Tizzani, il ferroviere in pensione assolto in primo grado a Bergamo dall'accusa di aver ucciso, la notte del 26 agosto 2016, la moglie Gianna Del Gaudio, professoressa in pensione di 63 anni, nella loro casa di Seriate, dove la donna fu sgozzata.

Tizzani si è sempre difeso, accusando del delitto una persona incappucciata che era entrata nella loro abitazione. La pm Laura Cocucci aveva però ritenuto poco credibile questa versione, chiedendo la condanna all'ergastolo. Ma la Corte d'Assise presieduta da Giovanni Petillo aveva assolto l'ex ferroviere bollando la ricostruzione accusatoria come suggestiva, basata soltanto su una traccia di Dna trovata sul cutter usato per uccidere la donna. Ora la pm ha presentato appello e il 27 maggio si tornerà in aula.