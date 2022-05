Droga: hashish marchiato "Gucci" e soldi falsi, preso 19 enne

(ANSA) - MONZA, 13 MAG - Panetti di hashish marchiati "Gucci", soldi falsi, un taser, mazze e pistole (scacciacani), sono stati trovati dalla Polizia di Stato a casa di un 19 enne di Monza, arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, durante un controllo degli agenti, mercoledì sera.

Il giovane é stato bloccato mentre era in auto, con alcune dosi in tasca e denaro, di cui parte falso.

Nella sua abitazione i poliziotti hanno scovato oltre 3200 euro, di cui 1100 fasulli e poco meno di 600 grammi di hashish suddivisi in panetti con topolina e il noto marchio di moda incisi e stampati sopra.

La Polizia sta ora indagando sulla provenienza dello stupefacente e anche dei soldi falsi, che il giovane usava con i clienti quando veniva pagato. In attesa del processo il ragazzo é stato sottoposto a obbligo di firma. (ANSA).