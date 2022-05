Atletica: Stramilano, domenica c'è la Half Marathon

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria, torna la Stramilano Half Marathon, la mezza maratona cittadina fra le più veloci al mondo: l'appuntamento è per domenica 15 maggio alle ore 10 in piazza Castello, punto di partenza del tracciato di 21,097 km lungo il quale gareggeranno atleti italiani e internazionali.

La gara è aperta a tutti i tesserati Fidal ed Enti di promozione sportiva convenzionati e Runcard: i partecipanti correranno lungo i viali della circonvallazione e taglieranno il traguardo in Piazza Castello.

Anche quest'anno l'obiettivo è di battere il record della manifestazione, i 59'12'' registrato nel 2016 dal keniano James Mwanj Wangari e superato a livello mondiale solo nel 2005.

L'edizione numero 49 della Stramilano Half Marathon vede tra le favorite anche alcune atlete italiane, come Giovanna Epis e Giulia Sommi.

Lungo il tracciato saranno disposti diversi punti ristoro. Il Villaggio degli Atleti ospiterà il ristoro gestito dalla Croce Rossa Italiana di Milano all'interno del quale sarà possibile trovare anche un'area dedicata al relax grazie alle postazioni per massaggi defaticanti.

Nell'ultima edizione, quella del 2019, hanno trionfato Priscah Jeptoo tra le donne e o Vincent Kibor Raimoi tra gli uomini. (ANSA).