Al Dal Verme uno Stabat Mater per mamme bimbi in ospedale

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - E' dedicato alle mamme che hanno i bambini che devono fare cure lontano da casa lo Stabat Mater di Rossini che sarà eseguito il 15 maggio alle 20:40 al Teatro Dal Verme.

Il ricavato del concerto sarà infatti devoluto alle attività di accoglienza di CasAmica onlus, che accoglie nelle sue strutture di Milano, Roma e Lecco mamme e bambini che vengono curati in ospedali lontano da casa.

Protagonisti dell'appuntamento (i biglietti sono in vendita al sito https://www.casamica.it/acquisto-biglietti-dal-verme/) sono il coro dell'Associazione degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala - che con CasAmica organizza la serata che ha anche il contributo di Fondazione Roche - insieme all'Orchestra Vivaldi diretta da Filippo Dadone e al soprano Renata Campanella, al mezzosoprano Alessandra Fratelli, ial tenore Oreste Cosimo e al basso Kiok Park.

La scelta dello Stabat Mater è stata fatta proprio perché si tratta una preghiera antica, attribuita a Jacopone da Todi, che simboleggia la sofferenza di tutte le madri per il dolore del proprio figlio, ma anche la speranza e il conforto che nasce dall'affidarsi a Maria.

"Vogliamo, con questa serata e attraverso la musica di questi artisti straordinari, dare voce alle mamme, ai papà e a tutti i familiari ospiti insieme ai loro bimbi nelle nostre case - ha spiegato la presidente di CasAmica Lucia Vedani - . Raccontare le fatiche che vivono ogni giorno, la loro incrollabile fiducia e rinnovare loro, ancora una volta e in un modo diverso dal solito, la nostra vicinanza". (ANSA).