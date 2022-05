Un ferito in cantiere e uno in fabbrica Milano

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Due persone sono rimaste ferite in modo grave in due incidenti sul lavoro in provincia di Milano.

Prima delle 9:30 un muratore che lavorava in un cantiere al diciottesimo piano in via Eritrea, nella periferia Nord della città, è caduto sul pavimento e si è procurato una profondissima ferita dall'addome alla schiena, Il 42enne è stato portato, cosciente, all'ospedale Niguarda.

E' invece stato trasportato all'ospedale San Raffaele un operaio di 45 anni che intorno alle 11 è rimasto schiacciato sotto un macchinario di oltre 300 chili in un'azienda di Caleppio di Settala. Ha riportato traumi da schiacciamento al torace e alla schiena. (ANSA).