(ANSA) - MILANO, 12 MAG - A dieci anni dalla loro prima apparizione in pubblico, tornano in scena a Milano i Traindogs, racconti in 11 righe nati su Facebook per mano di Fabio Palombo, nella vita copywriter, direttore creativo e pendolare della tratta fra Saronno (Varese) e il capoluogo lombardo. I brevi testi, con un linguaggio a metà tra prosa e poesia, sono stati pubblicati per la prima volta dall'autore nel 2010 per raccontare storie di vita immaginate delle persone "sospese" in viaggio sul treno.

In pochi mesi hanno raggiunto migliaia di lettori sul celebre social network e, nel 2012, hanno abbandonato la dimensione digitale per trasformarsi in uno spettacolo itinerante con accompagnamento musicale e interpretazione dei testi dello stesso Palombo, il cui ritorno sul palco è previsto per sabato 14 maggio al teatro Factory 32 in via Watt 32 con uno spettacolo intitolato "Underdogs". Si tratta di una selezione di 30 testi brevi tra i 557 prodotti nel corso degli anni, con l'accompagnamento del musicista Lorenzo Corti.

Questo format di "reading musicale" è andato in scena nel corso di un decennio in 25 città italiane (per un totale di 42 tappe), comprese Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Cagliari, e ha visto avvicendarsi decine di musicisti conosciuti. I Traindogs sono diventati anche libro, con la pubblicazione di tre raccolte, mostre di tele e numerosi video, ad opera di registi e videomaker. (ANSA).