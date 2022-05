Narcotraffico: durante operazione Lodi trovati coca e denaro

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - L'operazione internazionale contro il narcotraffico che ha portato oggi a 31 arresti, ha coinvolto anche la provincia di Lodi con l'arresto in flagranza di reato per spaccio di una delle due persone nei confronti delle quali la Squadra Mobile della città ha eseguito due misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Durante la perquisizione all'uomo, un cinquantenne italiano, sono stati trovati 357 grammi di cocaina e 24.325 euro in contanti che sono stati sequestrati. Lui è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, condannato per direttissima e portato in carcere a Lodi. (ANSA).