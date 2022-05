Covid, in Lombardia calano i contagi a scuola

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Calano i contagi da Coronavirus nelle scuole in Lombardia nella settimana tra il 2 e l'8 maggio per tutte le fasce d'età. Lo rende noto l'assessorato al Welfare della Regione. Il numero di casi maggiore si riscontra nelle elementari, dove si registrano 2153 nuovi positivi, a seguire le superiori con 1938, le medie con 1428, gli asili con 818 e i nidi con 798.

L'incidenza più alta per 100mila abitanti si trova nelle scuole medie con un tasso di 485 casi; 70 nuove classi sono entrate complessivamente in sorveglianza nell'ultima settimana, per un totale di 1011 classi isolate. (ANSA).