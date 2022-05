Congresso per Alleanza civica ecologista europeista

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le associazioni e liste civiche che si riconoscono nella rete costituita da Alleanza Civica del Nord, Civici x l'Umbria e Mezzogiorno Federato in collaborazione con Ate-Associazione per la Transizione Ecologica prendono parte, domani e sabato, al Congresso Civico Riformista Ecologista al Palazzo delle Stelline di Milano.

L'intento esplicito - viene spiegato dagli organizzatori - è quello di contribuire alla formazione di un nuovo assetto delle rappresentanze politiche che parta dalle esperienze del territorio e delle comunità civiche .

"Il civismo politico - è scritto nel documento di convocazione del Congresso - prova a lanciare nel dibattito politico italiano un tema che potrebbe assumere un rilievo di prospettiva politica europea, quella del "Semaforo" rosso-giallo-verde. E' il tema dell'alleanza (diventata maggioranza di governo in Germania) di una ampia area politico-civile che esprime le culture socialista-riformista, liberale democratica, ambientalista, cattolico-sociale e, in senso lato, dell' associazionismo di scopo impegnato nei diritti della qualità sociale e della qualità della vita, verso un programma di governo per obiettivi che affronti con visione del futuro un nuovo piano di sviluppo economico-industriale dopo la pandemia e un suo bilanciato equilibrio sia rispetto al tema dell'equità sociale sia rispetto al tema della sostenibilità ambientale".

"Il tema appare straordinario e al tempo stesso irto di difficoltà - afferma Franco D'Alfonso, uno dei principali promotori dell'iniziativa -. Il primo avvio di discussione ha fatto esprimere soggetti che sono già in movimento pre-elettorale, cioè con radicamenti in tutta Italia, e con una prima rappresentanza parlamentare esistente) che potrebbero rapidamente integrare i propri sforzi nella direttrice indicata". (ANSA).