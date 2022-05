Al via il censimento italiano dei Luoghi del cuore

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Tornano 'I Luoghi del Cuore', il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano organizzato dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano Ets, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, giunto alla sua undicesima edizione.

Dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile ad esprimere le proprie preferenze. Quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal Fai grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo per un progetto di restauro e valorizzazione. Dal 2003 l'iniziativa ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.500 comuni: luoghi cari, da salvare dall'abbandono, dal degrado o dall'oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati. Come nelle passate edizioni, anche in questa il Fai lancia una classifica speciale di luoghi, cui spetterà un premio speciale, il Premio Intesa Sanpaolo: 'i Borghi e i loro luoghi'.

"È uno straordinario esercizio di democrazia, che dà potere ai singoli cittadini, chiamandoli alla partecipazione e richiamandoli alla responsabilità che tutti abbiamo", afferma il presidente del Fai Marco Magnifico.

Nell'ambito dell'iniziativa 'I Luoghi del Cuore', Fai e Intesa Sanpaolo hanno finora sostenuto 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni.

"I Luoghi del Cuore non potrebbero che nascere in Italia, il Paese dell'arte e della bellezza. Il fulcro del progetto rimane la salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico e naturalistico italiano, uno dei grandi impegni di Intesa Sanpaolo", spiega il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro. (ANSA).