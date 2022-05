Aereo in emergenza rientrato a Linate, la causa è il 'bird strike'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - E' dovuto rientrare in emergenza all'aeroporto di Linate per un problema al motore un aereo di Ita con 83 persone a bordo decollato alle 12:16 dallo scalo milanese e diretto a Palermo. L'aereo è rientrato senza problemi. Sono comunque stati nel frattempo bloccati atterraggi e decolli, che sono ripresi alle 12:47 dopo l'ispezione della pista. Almeno due voli sono stati dirottati a Malpensa.

Dai primi accertamenti, che sono tutt'ora in corso, il problema su uno dei motori dell'aereo AZ1765 di Ita partito da Linate e diretto a Palermo, rientrato allo scalo milanese in emergenza, sarebbe dovuto all'impatto con uno stormo di uccelli, una situazione chiamata in gergo tecnico "bird strike". Non ci sarebbe stato un inizio di incendio ma solo fuoriuscita di fumo.

Sul posto sono intervenuti con i loro mezzi i vigili del fuoco e il 118 che stanno compiendo le ispezioni del caso.

(ANSA).