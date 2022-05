A Pirelli HangarBicocca un talk con il premio Oscar McQueen

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Domani l'artista Steve McQueen, premio Oscar con il film '12 anni schiavo' sarà al Pirelli HangarBicocca di Milano alle 19 per una conversazione con la studiosa Cora Gilroy-Ware. Un appuntamento, gratuito ma con prenotazione obbligatoria, che fa parte del Public Program dedicato alla mostra 'Sunshine State' dello stesso McQueen in programma fino al 31 luglio.

La conversazione sarà visibile in streaming anche sul sito pirellihangarbicocca.org e verterà su alcune delle principali tematiche presenti nella mostra, soffermandosi soprattutto sulla genesi e sulla narrazione complessa di Sunshine State, nuova installazione video commissionata e prodotta dall'International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2022 e presentata in anteprima assoluta in Pirelli HangarBicocca. Al termine della conversazione l'artista risponderà alle domande del pubblico.

Gilroy-Ware è una studiosa e artista che lavora sulle continuità tra storico e contemporaneo, antico e moderno. Il suo primo saggio, The Classical Body in Romantic Britain (Paul Mellon Center for Studies in British Art, 2020), è stato inserito nella classifica "Libri dell'anno 2020" del Times Literary Supplement. Oltre a essere professoressa associata di Storia dell'Arte all'Università di Oxford, Cora Gilroy-Ware è un'artista che si esibisce sotto il nome di Fauness. (ANSA).