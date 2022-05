Università: Insubria si racconta con Cecchi Paone

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - L'Università dell'Insubria si racconta su YouTube in 'Dodici storie di scienza', una docuserie firmata da Alessandro Cecchi Paone che mette in evidenza le qualità della ricerca nell'ateneo di Varese e Como, 37esimo tra le giovani università del mondo per l'impatto delle citazioni scientifiche.

Il conduttore televisivo ha incontrato professori, studenti, ricercatori, esplorando le sedi e i laboratori dei sette dipartimenti che compongono l'Insubria.

"Dopo anni al servizio della ricerca scientifica e culturale - commenta Alessandro Cecchi Paone - ho trovato nell'Insubria una Università che si fa soggetto e non più solo oggetto del mio lavoro. Una sfida entusiasmante di assoluta avanguardia, almeno in Italia".

Per il rettore Angelo Tagliabue, "condividere la ricerca, farla conoscere, metterla a disposizione del territorio e della comunità è uno dei compiti principali dell'Università, attraverso azioni di trasferimento tecnologico e terza missione.

E queste dodici storie di scienza lo fanno egregiamente".

Il primo video della serie è dedicato ai nuovi antibiotici e bioinsetticidi che la natura può offrire per combattere le infezioni batteriche, una ricerca che prevede anche di studiare possibili sviluppi antitumorali e che lancia il concetto di One Health, ovvero della Salute Integrata. (ANSA).