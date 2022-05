Si avvicina a decespugliatore, grave bambino di due anni

(ANSA) - BRESCIA, 11 MAG - Un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito alle gambe dopo essersi avvicinato ad un decespugliatore in funzione. È accaduto a Gussago, in provincia di Brescia.

Il bambino, trasportato d'urgenza in ospedale, era con un parente che stava utilizzando l'attrezzo da giardino. (ANSA).