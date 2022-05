Rubano bici a rider con scacciacani, denunciati 2 minori

(ANSA) - SEREGNO, 11 MAG - Due minorenni brianzoli sono stati denunciati dai carabinieri per aver minacciato con una pistola un rider 26enne di origini pakistane e avergli rubato due biciclette con pedalata assistita, lunedì sera a Seregno (Monza).

I due ragazzini, secondo il racconto del rider, quando lui ha provato a reagire al furto messo a segno in mezzo alla strada, gli hanno puntato contro una pistola. Grazie anche alla testimonianza di altre persone, i carabinieri hanno identificato un 16enne di origini cubane, a casa del quale è stata trovata e sequestrata la pistola, una scacciacani, unitamente a un coltello e ad una delle biciclette che erano state rubate.

Rintracciato anche un 15 enne italiano, residente nel quartiere popolare di Seregno, che era riuscito in un primo momento a sparire con la seconda bicicletta. (ANSA).