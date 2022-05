Musica: Pat Metheny a Milano con 'Side eye'

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Ha spinto la chitarra jazz oltre ogni limite, creando un sound e uno stile compositivo ed esecutivo unico nella storia dello strumento: Pat Metheny arriva domani in Italia, al Tam di Milano, per presentare "Side Eye".

Il nuovo progetto musicale si avvale di volta in volta della collaborazione di musicisti emergenti che Pat ha incrociato nei suoi tour e che hanno attirato in particolar modo la sua attenzione. "SIDE-EYE NYC (V1.IV)" è stato registrato appena prima dell'inizio della pandemia e bilancia brani originali con rivisitazioni di alcune delle composizioni di Metheny più amate, come "Timeline", che in origine vedeva Pat Metheny suonare insieme alle icone Michael Brecker ed Elvin Jones.

L'album è l'ultimo tassello dell'eclettismo di Metheny, i cui lavori più recenti includono "From This Place", nominato da Downbeat "Jazz Record of the Year" del 2020, e l'album uscito a marzo 2021 "Road To The Sun", una suite per chitarra classica.

Metheny è l'unico musicista ad aver vinto dei Grammy Award in dodici diverse categorie musicali e in passato ha collaborato, tra i tanti, con Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, David Bowie e Pino Daniele.

Per questo nuovo tour in Italia, Metheny sarà affiancato dal pianista e tastierista Chris Fishman e dal batterista Joe Dyson, emergente musicista della scena di New Orleans. (ANSA).