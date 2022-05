Memoriale Shoah Milano raccoglie nuove testimonianze

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Maggior accessibilità alle risorse archivistiche e bibliotecarie, contenuti rinnovati, materiali esclusivi, un nuovo programma di raccolta delle testimonianze, programmi di formazione, moduli didattici per le scuole e una mostra che ripercorre la storia del Memoriale dalla sua nascita ad oggi.

"A partire dal 15 giugno, il Memoriale della Shoah e il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) inaugurano nuovi spazi che - spiegano i promotori - rafforzano il legame con la cittadinanza diversificando l'offerta dei servizi. Si tratta di un esempio unico di collaborazione tra un'istituzione che a Milano è luogo simbolo della Memoria e il principale centro di ricerca sulla storia degli ebrei in Italia".

I cittadini avranno accesso ai nuovi spazi progettati dallo studio Morpurgo de Curtis Architetti Associati: oltre 750 metri quadrati che includono la biblioteca, l'aula didattica e l'Agorà, suggestivo luogo di incontro e dialogo.

Avranno così la possibilità di visitare il Memoriale accompagnati da guide specializzate.

Le fondazioni hanno anche lavorato alla realizzazione di una video intervista esclusiva del giornalista Corrado Augias a Edith Bruck e il video di Ruggero Gabbai che documenta la prima visita di Liliana Segre, accompagnata da Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto, nel luogo da cui è stata deportata..

"Il Memoriale della Shoah - commenta Liliana Segre -, istituito per il ricordo dell'indifferenza, oggi prende un'altra forma e si evolve, non solo per merito di chi ha creato questo luogo da un punto di vista architettonico e storico, ma grazie a tutti i ragazzi e le persone che, avendolo visitato, hanno cominciato ricordare. Questa è la speranza di noi pochi rimasti che quel luogo l'abbiamo vissuto e intensamente voluto: una speranza che oggi vediamo compiersi nella candela della Memoria e in quel raggio di vita futura che abbiamo sempre desiderato." (ANSA).