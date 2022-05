Lavoro: scoperti 6 lavoratori in nero nel Comasco

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Sei lavoratori in nero e cinque irregolari sono stati scoperti nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Como, che ne dà notizia.

I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno trovato, in tre pizzerie nei comuni di Solbiate con Cagno, Appiano Gentile e Bizzarone, cinque persone in nero, così come in un bar di Olgiate Comasco.

Inoltre, i Finanzieri della Compagnia di Erba, hanno scoperto un lavoratore irregolare italiano intento a lavorare presso un bar. I Finanzieri del Gruppo Como, accedendo presso un ristorante in Como, hanno trovato 1 lavoratore irregolare, di nazionalità italiana. In altri due bar, siti sempre a Como, altri 3 lavoratori italiani irregolari e uno in nero. (ANSA).