Da Eataly si studia (e mangia) l'agricoltura simbiotica

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Sbarca a Eataly il primo paniere di prodotti certificati da agricoltura simbiotica, ultima frontiera tra le filiere "green" dalla terra al piatto. Un percorso di sostenibilità che si traduce in un sistema di produzione agroalimentare certificato che sfrutta i benefici della relazione fra il microbiota del suolo - ovvero l'insieme dei microorganismi che lo popolano - e i vegetali.

Viene definita simbiotica poiché nasce dall'utilizzo di tecniche colturali sostenibili e fondate su un sistema di arricchimento del suolo attraverso batteri, funghi e minerali zeolitici, da cui i microorganismi del terreno traggono nutrimento. Dal successivo lavoro delle imprese agricole si ottengono prodotti certificati che, ora, trovano spazio nell'hub alimentare: latte, uova, formaggi, insalate e carne provenienti da "una rete di piccole aziende alle quali Eataly dà la possibilità di confrontarsi con il grande mercato" come ha sintetizzato l'ad Nicola Farinetti, "Crediamo che il piglio pionieristico degli attori più piccoli della filiera - ha detto - possa contagiare i più grandi, contribuendo ed elevare gli standard produttivi, la qualità dell'ambiente e della nostra alimentazione." I canoni dell'agricoltura simbiotica sono stati al centro anche di una tavola rotonda a Eataly Milano Smeraldo. Tra gli interventi, quello di Sergio Capaldo, ideatore della certificazione 'Agricoltura Simbiotica', che ha evidenziato come "un suolo in salute produce piante più forti e sane, che tratterranno più carbonio nel suolo, saranno più resistenti allo stress idrico, alle malattie e meno bisognose di trattamenti, con conseguenti benefici per l'ambiente, per gli animali e per l'uomo. La simbiosi è il più grande successo di relazioni e collaborazioni tra microbi, microfauna, funghi e piante". In scaletta anche gli interventi di Alessandria Salvioli (Università degli Studi di Torino) , Maria Rescigno (Humanitas University) e Serena Milano (SlowFood). (ANSA).