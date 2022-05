A Milano una strada diventa installazione permanente

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Nasce a Milano, per la Design Week, la prima strada interamente trasformata in un'installazione permanente di arte pubblica. Toiletpaper, il progetto editoriale di sole immagini a firma dell'artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari, in collaborazione con ORGANICS by Red Bull, invade infatti via Balzaretti - in zona Città Studi - con il suo immaginario onirico e surreale.

Alcune delle grafiche più iconiche del magazine diventano così la decorazione dei palazzi che si affacciano sulla via, aggiungendosi alla prima e ormai famosa "casa con i rossetti" che ospita la sede di Toiletpaper. "Molti dei progetti Toiletpaper sono spesso nati in modo inaspettato, abbiamo avuto un'idea e l'abbiamo realizzata, senza pensarci troppo", racconta Maurizio Cattelan. "Per via Balzaretti è stato proprio così - prosegue Pierpaolo Ferrari - quando abbiamo dipinto la facciata volevamo semplicemente esprimere la nostra identità anche all'esterno e non immaginavamo che avrebbe avuto questa risonanza e attenzione.

Siamo davvero felici che tutta la via ci abbia seguito in questa folle trasformazione!".

Le architetture della via - con le nuove grafiche Trumpets, Flowers with Holes e Roses -, diventando le pagine di un ideale magazine fuori scala, amplificano la forza visionaria delle immagini proponendo al pubblico un'esperienza inaspettata e immersiva. Inoltre un inedito scatto pensato da Cattelan e Ferrari per il nuovo numero della rivista sarà riprodotto nella via diventando parte dell'installazione. Per sottolineare l'identità pop del progetto, giovedì 9 giugno dalle 18.30 è in programma uno street party aperto a tutti i cittadini e ai visitatori della Milano Design Week.

La festa prosegue venerdì 10 e sabato 11 giugno: la via dalle ore 18.30 diventa un'inedita design street con un palinsesto di intrattenimento a cura di ORGANICS by Red Bull.

