Teatro: appuntamento con gli uomini della scorta di Falcone

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Appuntamento con gli uomini della scorta di Giovanni Falcone, per la prima volta insieme su un palco, il 19 maggio al teatro Carcano di Milano per lo spettacolo 'Capaci, 30 anni dopo', organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il trentennale della strage dall'Associazione Scorta Falcone e Nidodiragno/CMC, in collaborazione con il Teatro milanese.

La serata, a ingresso gratuito su prenotazione, si svilupperà attraverso le testimonianze dirette dei tre agenti di scorta, l'ausilio di immagini e video dell'epoca, e la lettura di alcuni documenti dell'archivio antimafia, a cura dell'attrice Laura Curino.

Luciano Tirindelli, affiancato dal capo scorta Giuseppe Sammarco e il poliziotto Anselmo Lo Presti, porta avanti da anni un lavoro sulla memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei colleghi della "Quarto Savona 15", questo il nome in codice della scorta assegnata a Giovanni Falcone, e assassinata, insieme al Magistrato e a sua moglie, il 23 maggio del 1992 a Capaci. (ANSA).