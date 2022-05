Musei: al Poldi Pezzoli di Milano aperta la nuova orangerie

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Un nuovo affaccio sul verde su uno dei giardini più belli e nascosti di Milano che da oggi molte più persone potranno apprezzare. Il museo Poldi Pezzoli di Milano ha inaugurato la nuova orangerie che va ad arricchire gli spazi della casa museo di via Manzoni ospitando conferenze, dibattiti, eventi pubblici e anche privati.

La sala polifunzionale di 100 metri quadrati è inserita all'interno del meraviglioso giardino Poldi Pezzoli. Via Manzoni, dove si trova il museo, infatti negli anni '30 del Settecento era chiamata Corsia del Giardino proprio per la presenza di un antico grande orto. La nuova orangerie è stata realizzata grazie al sostegno dell'ingegnere Mario Franzini, che lo ha finanziato e che da anni sostiene la casa museo.

"A Milano le cose belle sono nascoste come i suoi meravigliosi cortili, questa orangerie mostrerà un alto straordinario giardino poco conosciuto a tanti - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Quest'anno ricorre il bicentenario dalla nascita di Poldi Pezzoli e questo museo deve diventare una tappa sempre più irrinunciabile per milanesi e turisti".

Con la nuova orangerie, realizzata in acciaio e vetro, è stata restituita non solo la vista del giardino ma anche della parte inferiore della facciata del museo fino ad ora coperta dalla vecchia struttura. "Questo spazio è un dono per Milano - ha detto la direttrice del Museo, Annalisa Zanni -. Il bicentenario sarà un momento di condivisone con tutta la città, faremo una serie di attività con tutti , tra cui un convegno internazionale per affrenare come il Poldi Pezzoli è un modello internazionale non solo per la propria città". (ANSA).