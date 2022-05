Mostre: l'arte entra in banca a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - L'arte entra in banca, a Milano, non nel caveau, ma alle pareti della Cesare Ponti che, per festeggiare i suoi 150 anni, fino al 28 ottobre ospita nella storica sede di piazza del Duomo a Milano, la mostra Numerismi di Adriano Attus.

L'esposizione, a cura di Rosa Cascone, con il Patrocinio del Comune di Milano, raccoglie una selezione di lavori esemplificativi della produzione di Attus - parte delle serie Neometrie e Numerage - accanto a installazioni site-specific eseguite per l'occasione. Tra queste l'opera 150, creata per l'anniversario della banca, e la serie Planetario Numerico, presentata al pubblico in formato cartaceo e digitale NFT, fruibile su schermi. Le opere giocano sulle combinazioni tra numeri e tessere di mosaici, diventando chiave di lettura innovativa del lavoro che viene svolto quotidianamente all'interno della banca e di come il pubblico - e la clientela - recepisce e legge gli stessi numeri.

Il percorso espositivo si sviluppa lungo il piano terra, tra gli interni in legno di fine Ottocento, e attraverso le vetrine della banca, specializzata nel private banking e che offre, tra gli altri, anche un servizio dedicato di art consulting. Non a caso conserva opere come la tela di Francesco Hayez dal titolo "Maria Stuarda sale al patibolo" (1827). (ANSA).