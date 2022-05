Crolla il soffitto e lui precipita sei metri, 'miracolato'

(ANSA) - CREMONA, 10 MAG - Stava lavorando in una camera al terzo piano di un palazzo in ristrutturazione quando il solaio di tavelloni ha ceduto sotto il suo peso: il muratore è precipitato e ha sfondato anche il solaio del piano sottostante, fermandosi infine sei metri più sotto, al primo piano.

L'infortunio si è verificato oggi pomeriggio a Cremona e il muratore, un 62enne, è stato trasportato prima all'ospedale Maggiore e poi in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni, a dispetto degli iniziali timori, non sono gravi. "Miracolato" lo definiscono gli stessi inquirenti che si stanno occupando delle indagini. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, la dinamica dell'accaduto è al vaglio. (ANSA).