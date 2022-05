Covid: in Lombardia 9.481 positivi, quasi tremila a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Con: 62.163 tamponi eseguiti, è di 9.481 il numero di nuovi contagi da Coronavirus registrati in Lombardia, dove il tasso di positività è salito al 15,2% dal 14,7% di ieri.

Calano leggermente i ricoveri, che sono 36 in terapia intensiva, quindi uno meno di ieri, e 1.086 negli altri reparti (-8). E' invece di 34 il numero di decessi che porta il totale a 40.186.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.947 positivi, di cui 1.130 in città, a Bergamo 843, a Brescia 1.175, a Como 594, a Cremona 349, a Lecco 433, a Lodi 206, a Mantova 422, a Monza 828, a Pavia 541, a Sondrio 172 e a Varese 697. (ANSA).