Anche Regione Lombardia alla Stramilano con la propria maglia

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Foto di gruppo con il presidente, buona parte degli assessori della giunta e una rappresentanza di consiglieri per la squadra della Regione Lombardia che domenica prossima, 15 maggio, correrà la Stramilano. Per l'occasione è stata anche presentata la maglietta ufficiale che la compagine regionale indosserà ai nastri di partenza.

"Finalmente - ha detto il governatore Attilio Fontana - si può dare sfogo alla voglia di stare insieme, di correre, di vedere la città e far tutto quello che in questi due anni è mancato. Sarà una grande festa e la Lombardia correrà fortissimo".

Anche quest'anno la Stramilano si ripresenta nella sua triplice veste: la 'classica' di 10 Km, la Stramilanina di 5 Km e la Stramilano Half Marathon di 21.097 km. Alle 8.30 i primi a partire da Piazza Duomo saranno i partecipanti alla 10 Km, la corsa non competitiva che vede cimentarsi appassionati di ogni età e livello.

Alle 9.30, sempre da piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli, che attraverseranno insieme ai loro accompagnatori il centro storico di Milano per 5 Km. L'arrivo è fissato per tutti all'Arena Civica 'Gianni Brera'. Infine, alle ore 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in piazza Castello nella quale migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo sulla classica distanza di 21,097 Km. (ANSA).