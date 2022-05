Polizia locale Milano sequestra 300 kg di carne in ristoranti

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Circa 300 chilogrammi di carne bovina, suina avicola e pesce non tracciabile sono stati sequestrati dagli agenti della Squadra annonaria della Polizia locale di Milano in due ristoranti cinesi di Via Rosmini.

A entrambi i locali della zona di Chinatown è stata inflitta una sanzione di 2000 euro. (ANSA).