Moda: l'istituto Marangoni apre in Cina

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Aprirà le sue porte nell'autunno 2022, accogliendo studenti cinesi che vogliano ottenere un doppio riconoscimento in 'Fashion & Accessory Design' o in 'Digital Media Design, l''Istituto Marangoni Fashion Design Institute, Zhejiang Sci-Tech University', la scuola nata dalla collaborazione con l'omonima università in Cina e recentemente approvata dal Ministero dell'Educazione Cinese.

Il campus è situato presso la Zhejiang Sci-Tech University, nel distretto di Linping, Hangzhou, Cina. I corsi saranno erogati esclusivamente in Cina e gli studenti riceveranno sia la laurea triennale della Zhejiang Sci-Tech University che il certificato RNCP di livello 6 da Istituto Marangoni, equivalente alla laurea europea e riconosciuta dal Ministero Cinese.

"La collaborazione con Zhejiang Sci-Tech University è un'opportunità unica che unisce le eccellenze di entrambe le scuole e attrarrà studenti qualificati da tutta la Cina, per i quali abbiamo sviluppato un'offerta accademica innovativa con l'obiettivo di formare i manager di domani all'interno dell'industria della moda cinese, soprattutto nel e-commerce dedicato ai brand del lusso" ha commentato Stefania Valenti, Managing Director del Gruppo Istituto Marangoni. (ANSA).