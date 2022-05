Intesa: in Lombardia 40 dei 150 miliardi del plafond imprese

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Andranno in Lombardia 40 dei 150 miliardi di plafond messi a disposizione da Intesa Sanpaolo per le imprese italiane lo scorso 18 ottobre nell'ambito di un accordo firmato con Confindustria. E' quanto è stato riferito oggi a Gallarate (Varese), nel primo appuntamento della presentazione regionale dell'accordo. Una scelta non casuale, è stato spiegato, in quanto Varese è salita "sul podio nel 2021 per brevetti green e slancio dell'export, grazie alla farmaceutica, all'elettronica, all'elettrotecnica, alla chimica e all'industria aerospaziale".

Un accordo, quello dello scorso ottobre, basato su un "percorso congiunto tra competitività, innovazione e sostenibilità per promuovere l'evoluzione del sistema produttivo in coerenza con il Pnrr". Al centro le "iniziative a supporto delle aziende in ambito di digitalizzazione e innovazione, rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, potenziamento delle filiere e sostenibilità".

Quanto alla provincia di Varese, nel corso della presentazione è stata sottolineata la "forte vocazione industriale" e "l'elevata presenza sui mercati internazionali".

Per l'industria varesina le esportazioni "rappresentano il 40% circa del valore aggiunto" a fronte di una media italiana "poco sotto il 30%" e il numero di brevetti registrati è pari a 171,4 ogni milione di abitanti, più del doppio della media italiana e quasi il 30% superiore alla Lombardia. (ANSA).