Droga: cittadini fanno scoprire giro di spaccio, due arresti

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Due persone di 45 e 46 anni sono state arrestate dai carabinieri di Monza nel corso di un'indagine antidroga in cui hanno sequestrato 33 chili fra cocaina, hashish e marijuana e 30.000 euro in contanti.

Le indagini sono state avviate quando alcuni abitanti di un quartiere di Trezzano sul Naviglio, nell'hinterland milanese, hanno segnalato un via vai sospetto presso un magazzino semi abbandonato. (ANSA).