A Milano i tatuatori preferiti di rapper e calciatori

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - I tatuatori preferiti di rapper e calciatori si danno appuntamento alla Tatuami Tattoo Convention, che festeggia il suo decimo anniversario sabato 14 e domenica 15 maggio all'Hotel Crowne Plaza Milan Linate a San Donato Milanese.

Organizzato dallo stesso staff della storica Milano Tattoo Convention di febbraio, Tatuami è un evento dedicato al lavoro di artisti italiani diventati famosi in tutto il mondo come Luigi Mansi (uno dei maestri del realismo in Italia), Amanda Toy (famosa per le sue colorate bambole dagli occhioni languidi), Mambo Tattooer (noto per il suo stile "destrutturato" che trasforma gli oggetti quotidiani in opere d'arte), Gabriele Anakin (suo il podcast "Talk Ink" su Youtube nel quale ha intervistato mentre tatua Jake La Furia, Beba, Emis Killa, Tananai), Valentino Russo (il tatuatore preferito di molti calciatori fra i quali Insigne, Di Lorenzo, Rincon, Petagna, Immobile, Politano), Simone Snt (noto per i tatuaggi su colli, teste, occhi e mani. Ha tatuato la Dark Polo Gang, Gemitaiz, Gue Pequeno, Emis Killa e il volto di Achille Lauro), Diego Mano (tatuatore di Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin), Alberto Marzari, che ha tatuato sneakers realistiche a Jake La Furia e molti giocatori fra i quali Barella, Di Marco, De Rossi, Pinamonti.

Alla convention sono attesi oltre centottanta artisti delle macchinette a inchiostro, italiani e stranieri, che esporranno anche i loro dipinti in un'area dedicata. Molti degli artisti presenti in convention tatueranno in "Walk in" ovvero senza appuntamento: sarà sufficiente presentarsi direttamente in manifestazione e scegliere il soggetto che si preferisce farsi tatuare. (ANSA).